В России угрожают, что после встречи Трампа и Путина могут начать новую "СВО": назвали одну страну

Российские военные и пропагандисты начали угрожать начать новую "специальную военную операцию" (СВО) против Азербайджана. Это произошло на фоне сближения Украины и Азербайджана, а также российских ударов по азербайджанским объектам на украинской территории.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что встреча на Аляске президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина не закончит войну в Украине.

"Война идет и война страшная. Это надо четко понимать. Она для всех не закончится встречей на Аляске. Это тоже нужно понимать. Потому что интересы европейцев… поэтому, даже если Трамп скажет, что это ваши проблемы, то останутся европейцы. Нам в очередной раз придется объяснять Европе кто и что они. Судьба наверняка такова у поколения русских людей", — сказал Соловьев.

Далее российский пропагандист заявил, что Россия может начать новую войну, которую также назовет "СВО" против находящегося на Южном Кавказе Азербайджана.

"Кроме того, нужно понимать, что происходящее у нас на Южном Кавказе – это очень большая проблема. Каспий может оказаться в положении, когда там базы НАТО могут появиться. Это настолько опасно, что это может оказаться не последняя "СВО" нашего поколения", - , — добавил Соловьев.

Кроме Соловьева, угрозы войны России против Азербайджана также озвучил генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Гурулев. По его словам, Москва может сначала прибегнуть к экономическим мерам, а затем осуществить так называемую "специальную военную операцию" против Азербайджана.

"Вообще нет ума относительно отношения с таким крупным соседом, как Россия. Если на прилавках России не будет товаров из Азербайджана, то у нас от этого ничего не изменится, а у них – очень сильно изменится. А если щипнуть местных ребят, которые непонятно каким бизнесом занимаются, тогда очень сильно изменится, тогда они поймут, что можно и по-иному. Специальная военная операция – понятие растянутое. Растянуто по всем границам РФ", — сказал Гурулев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Азербайджан пригрозил России оружием после удара по Украине.

Также "Комментарии" писали, что раскрыт новый план Путина против Азербайджана.