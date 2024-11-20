В России назвали сообщение о возможном массированном ударе по Украине информационной провокацией, хотя сам факт удара не опровергли. Такую позицию озвучил глава Комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов.

Андрей Картаполов (фото из открытых источников)

Картаполов отметил, что российский удар будет "неожиданным", и обвинил Украину и Запад в "нагнетании обстановки".

"Они сами это нагнетают. Сообщение об остановке работы посольств — это информационная эскалация, чтобы обвинить нас в разжигании конфликта. Мы не занимаемся эскалацией, а наоборот. Эскалацией занимаются они", — заявил депутат.

Картаполов также раскритиковал разрешение западных партнеров Украины на нанесение ударов по территории РФ, назвав его "сумасшедшим". По его словам, именно это решение вроде бы спровоцировало текущую ситуацию.

"Если бы не было разрешения на удары по нашей территории, ничего бы этого не произошло. А так пусть сидят в норах и боятся", — добавил он.

Риторика российского чиновника отражает попытку Кремля переложить ответственность за эскалацию конфликта на Украину и ее союзников, одновременно угрожая неожиданными атаками.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Москва может нарушить международные конвенции . 20 ноября, в Киеве временно прекратили работу некоторые западные посольства из-за повышенной угрозы масштабного удара России. Такие меры предупреждения верны. Военный аналитик Шон Белл уверен, что существует риск, что Россия может атаковать ракетами посольства западных стран в Киеве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Sky News.

По его словам, Путин "достиг пика гнева" и решил усилить атаки на Киев после того, как США предоставили Украине разрешение на удары американскими ракетами большой дальности по российской территории.

