В России угрожают ударить "Орешником" по стране НАТО: назвали основную цель

После информации, что Германия может отправить Украине дальнобойные ракеты "Таурус", в России пригрозили атаковать военные заводы на немецкой территории баллистической ракетой средней дальности "Орешник".

Россия угрожает Германии ракетным ударом. Фото из открытых источников

Военный аналитик и главный редактор издания "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что Россия может атаковать баллистическими ракетами "Орешник" входящую в НАТО Германию. Коротченко считает, что причиной ударов может стать использование Украиной немецких ракет "Таурус".

"Если состоятся подтвержденные удары с использованием вооруженных сил Украины крылатых ракет "Таурус" по объектам на глубине территории России, мы должны будем квалифицировать это как вступление Германии в войну против России", — пригрозил российский аналитик.

По его словам, основной удар Россия может нанести по военному заводу, где производятся ракеты "Таурус". По мнению Коротченко, для уничтожения военного объекта на территории Германии будет достаточно использовать два ракетных комплекса "Орешник".

"Один удар по заводу-производителю Taurus, он единственный в Германии. Этот завод находится вдали от городской застройки в безлюдной местности, поэтому удар по нему в вечернее или ночное время не приведет к человеческим жертвам", — добавил Коротченко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России активно начали угрожать Германии из-за возможности поставок Украине ракет "Таурус". Российская пропагандистка Симоньян заявила, что в московских кабинетах обсуждают удар по Берлину, а заместитель Совета Безопасности РФ Медведев пригрозил ответными действиями.

Также "Комментарии" писали, что в Украине отреагировали на российские угрозы атаковать Германию. Как пояснил глава ЦПД Коваленко, это очередной пример тактики устрашения от России.