В России умерли двое пациентов после обследования в клинике: что известно

После проведения процедуры гастроскопии в одной из клиник города умерли два человека — 60-летняя женщина и 42-летний мужчина. Еще двое пациентов — 80-летняя пенсионерка и 46-летний россиянин госпитализированы в реанимацию местной больницы в тяжелом состоянии. По факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного комитета в Санкт-Петербурге.

В клинике Петербурга умерли пациенты, фото из открытых источников

Вероятной причиной смерти людей могло быть введение не того препарата, который используется как контрастное вещество для рентгеноскопии желудка. В полиции говорят, что назначены экспертизы для установления причин смерти пациентов. Тела отправят в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Следователи изъяли медицинскую документацию в клинике и опросили работников. Криминалисты изучают перечень имеющихся в процедурной комнате медикаментов.

Известно, что покойные проходили обследование желудка в диагностическом центре, расположенном в Выборгском районе, 23 и 25 января.

По фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (нанесение смерти по неосторожности двум лицам).

Пока никому не сообщено о подозрении. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.



Как сообщал портал "Комментарии", в России мужчина скончался в отделении полиции во время пожара. Задержанный 30-летний мужчина умер в помещении. Трагедия произошла 1 января 2022 года. Известно, что мужчина был задержан из-за жалобы об избиении женщины и помещен в камеру предварительного задержания. В эту ночь в помещении участка началось возгорание. Причина смерти задержанного устанавливается судебно-медицинской экспертизой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!