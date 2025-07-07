В России усиливается мобилизация: кого приказал брать на войну Путин

Путин узаконил заключение контракта с Минобороны РФ лицам без российского гражданства. Среди подписанных российским диктатором Владимиром Путиным указанный документ о праве лиц без гражданства заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ.

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Кроме того, Путин утвердил повышение штрафа до 20 000 рублей за уведомление военкомата об изменении места жительства, пишет прокремлевское издание ТАСС (ранее штраф за это составлял от 1000 до 5000 рублей).

Напомним, российские пропагандисты приступили к активной работе по подготовке информационной базы для военного вторжения страны Балтии под предлогом защиты русскоязычного населения. Об этом говорится в аналитическом отчете "Влияние российской пропаганды в странах Балтии" Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

Аналитики изучили, проанализировав информационное пространство Литвы, Латвии и Эстонии, чтобы выявить признаки деятельности кремлевской пропаганды. Отмечается, что после начала полномасштабной агрессии России против Украины страны Балтии значительно ограничили доступ к российским государственным СМИ, поэтому российские пропагандисты действуют в социальных сетях. В частности, в Facebook, Telegram, TikTok и сети X.

Центр выяснил, что главным нарративом российской пропаганды в странах Балтии стали утверждения о том, что ЕС и НАТО готовятся к войне с Россией, а Москва "только отвечает на угрозу". Также систематически эксплуатируется тема "дискриминации русскоговорящего населения".