Россияне уже ощущают влияние санкций, введенных из-за войны России против Украины. В России быстро дорожают пищевые продукты. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что в прошлом году цены побили девятилетний рекорд и продолжают расти. К примеру, пшеничный хлеб в прошлом году подорожал на 14,6%, а за первые пять месяцев текущего года — еще более чем на 6%.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре объяснили, что причины роста цен на базовые пищевые продукты — война против Украины, санкции и увеличение расходов на ВПК. Российские власти пытаются исправить ситуацию – рассматривают возможность ограничения цен на хлеб. Однако такие решения могут привести к ухудшению ситуации. Производители прогнозируют, что эта мера приведет к банкротствам хлебзаводов и сокращению ассортимента хлеба, прежде всего белого, который покупают чаще всего.

С другими базовыми пищевыми продуктами в России, как отметили в ЦПД, также проблемы – резко выросли цены на овощи, особенно на картофель, который РФ даже вынуждена была закупать у Китая и Монголии.

"Все это свидетельствует о нарастании системного кризиса в аграрном секторе российской экономики. Власти РФ имитируют деятельность, направленную на преодоление признаков этого кризиса, однако на самом деле главной задачей органов власти РФ является обеспечение продолжения войны против Украины, в том числе и на средства рядовых россиян", — отметили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, оккупированный Луганск, вместо обещанного россиянами процветания, получает лишь полный упадок. Не помогают даже обращения к российскому лидеру Владимиру Путину — Россия не пытается решить проблемы жителей города.