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В России уже не скрывают очевидное: россиян готовят к худшему

В РФ предлагают экономить на гражданах из-за нехватки средств на войну

18 июля 2025, 12:36
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Кречмаровская Наталия

Российские власти признают очевидное, что в стране не хватает денег. Бюджет трещит по швам, а экономить планируют на рядовых гражданах.

В России уже не скрывают очевидное: россиян готовят к худшему

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что пропаганда РФ приняла реальность — больше не пытаются убеждать население "все под контролем", а война против Украины "не вредит экономике". Теперь российские чиновники, как отмечают в Центре, открыто признают очевидное — денег катастрофически не хватает, а бюджет трещит по швам.

Российские власти нашли выход из катастрофической ситуации. По данным ЦПД, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ввести "самую жесткую экономию" — предлагает это главным девизом бюджета на 2026 год. Ее поддержали и другие чиновники. Власти РФ, как сообщают в Центре, предлагают урезать нацпроекты, упразднить налоговые льготы, повысить налоги и даже активизировать приватизацию.

Несмотря на очевидные “финансовые дыры”, приоритеты российского бюджета остаются неизменными: 40% направляется на войну и силовые структуры. То есть экономить предлагают на гражданах, отмечают в ЦПД.

"Чиновники призывают "затянуть пояса", "задействовать все ресурсы" и смириться с такими непопулярными решениями, как повышение налогов. Все это финансовое давление на население РФ могло бы завершиться хоть завтра, если бы Кремль прекратил войну против Украины. Именно она является главной причиной экономического кризиса, который уже не удается замаскировать ни одной пропагандой", — подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что из-за войны против Украины и в угоду Кремлю российская православная церковь официально поддержала законопроект, который признает так называемые "фактические брачные отношения" участников агрессивной войны РФ против Украины.




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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02e97SCUCKLgEQMvKa8QauxVyLAnT1sRmTvbiEC9WmmpVvgEJf9Gd9iu6kppgcb63Pl
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