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Кречмаровская Наталия
Российские власти признают очевидное, что в стране не хватает денег. Бюджет трещит по швам, а экономить планируют на рядовых гражданах.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что пропаганда РФ приняла реальность — больше не пытаются убеждать население "все под контролем", а война против Украины "не вредит экономике". Теперь российские чиновники, как отмечают в Центре, открыто признают очевидное — денег катастрофически не хватает, а бюджет трещит по швам.
Российские власти нашли выход из катастрофической ситуации. По данным ЦПД, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ввести "самую жесткую экономию" — предлагает это главным девизом бюджета на 2026 год. Ее поддержали и другие чиновники. Власти РФ, как сообщают в Центре, предлагают урезать нацпроекты, упразднить налоговые льготы, повысить налоги и даже активизировать приватизацию.
Несмотря на очевидные “финансовые дыры”, приоритеты российского бюджета остаются неизменными: 40% направляется на войну и силовые структуры. То есть экономить предлагают на гражданах, отмечают в ЦПД.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что из-за войны против Украины и в угоду Кремлю российская православная церковь официально поддержала законопроект, который признает так называемые "фактические брачные отношения" участников агрессивной войны РФ против Украины.