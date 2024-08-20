В России уже «предупредили» об «актах массового насилия» в Украине: о чем речь

Принятый в Украине закон о запрете УПЦ является актом "беззаконния и грубейшим нарушением базовых представлений о свободе совести и правах человека", заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Владимир Легойда

" Этим актом создается правовая база для тотальной ликвидации приходов канонической Украинской Православной Церкви – религиозной общины, объединяющей большинство украинцев. Реализация этого решения приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих ", — заявил Легойда.

Представитель РПЦ считает, что над УПЦ совершается расправа из-за ее отказа присоединиться к организации "раскольников и самосвятов", которая была создана как политический проект для уничтожения общего духовного наследия русского и украинского народов. РПЦ считает, что созданная в 2018 году Украинская православная церковь (ПЦУ) является раскольнической.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народные депутаты 265 голосами приняли во втором чтении законопроект о запрете московской церкви в Украине. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, поддержали законопроект 265 народных депутатов. Голосовали против него 17 нардепов из группы "Платформа за жизнь и мир", выступили против 7 нардепов из группы "Восстановление Украины", один депутат воздержался. В партии "Слуга народа" голосовали против 4 нардепа и 3 воздержались. Против запрета московской церкви проголосовал также один внефракционный депутат. Закон вступает в силу через 30 дней со дня опубликования. Но, добавляет Железняк, кроме одного пункта — согласно ему общины УПЦ МП будут 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.



