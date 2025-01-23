В России уже выдвинули условия для начала переговоров с США

Брюссель и другие столицы "европейского сада", включая и Рим, не высказали ни одного предложения о мирном, дипломатическом урегулировании украинского конфликта, об этом заявил посол России в Италии Алексей Парамонов.

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"Удивительно то, что с момента вступления кризиса в Украине в горячую фазу и начала конфликта из Брюсселя, как, впрочем, и из других столиц, не прозвучало ни одного предложения, ни одного соображения, ни одной идеи относительно мирных, дипломатических путей преодоления конфликта и урегулирования самого серьезного военно-политического кризиса в Европе за весь послевоенный период", — сказал российский дипломат в интервью газете Il Fatto quotidiano.

При этом он посетовал на то, что Европейский Союз разрушил якобы очень выгодную для европейцев систему финансово-экономического сотрудничества с Россией, которая создавалась на протяжении десятилетий.

Кроме того, Парамонов заявил, что диалог США очень важен, но ему должен предшествовать ряд условий.

"Возобновлению стратегического диалога с американцами, который сам по себе имеет огромное значение для стабильности в мире, должны предшествовать отказ Вашингтона от курса на подрыв нашей безопасности, открытость к комплексной работе по снижению вероятности конфликта и устранению наших фундаментальных противоречий в области безопасности", — заявил российский посол.

При этом он заявил, что со стороны России якобы есть полная готовность к контактам с новой американской администрацией. Помимо известных требований по Украине необходимы, по его словам, более широкие договоренности о гарантиях безопасности России и всего евразийского континента.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп выдвинул ультиматум Путину.



