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Ткачик Олеся
Брюссель и другие столицы "европейского сада", включая и Рим, не высказали ни одного предложения о мирном, дипломатическом урегулировании украинского конфликта, об этом заявил посол России в Италии Алексей Парамонов.
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При этом он посетовал на то, что Европейский Союз разрушил якобы очень выгодную для европейцев систему финансово-экономического сотрудничества с Россией, которая создавалась на протяжении десятилетий.
Кроме того, Парамонов заявил, что диалог США очень важен, но ему должен предшествовать ряд условий.
При этом он заявил, что со стороны России якобы есть полная готовность к контактам с новой американской администрацией. Помимо известных требований по Украине необходимы, по его словам, более широкие договоренности о гарантиях безопасности России и всего евразийского континента.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп выдвинул ультиматум Путину.
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