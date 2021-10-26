В России в жилом доме произошел взрыв: есть пострадавшие и погибшие

В Татарстане вечером 25 октября произошел взрыв в жилом доме. В результате одна девушка погибла, по меньшей мере три человека пострадали и получили травмы разной степени. Об этом сообщает Интерфакс-Россия.



В жилом доме обвалились два этажа, фото interRight

Взрыв раздался в пятиэтажке в Набережных Челнах. После обследования дома в мэрии города говорят, что угрозы дальнейших обрушений дома нет. Известно, что обрушились два верхних этажа из-за взрыва в квартире 70-летнего пенсионера на четвертом этаже.



От взрыва газа разрушены шесть квартир. На месте происшествия работали спасатели, они извлекли из-под завалов четырех человек. Среди пострадавших — владелец квартиры, где взорвался газ, молодая девушка и двое парней-братьев 17 и 11 лет. Ребята были в сознании, когда их достали из-под завалов.



По данным министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова, у 70-летнего пенсионера есть ожоги 70% кожи, а также диагностирован компрессионный перелом позвоночника и переломы ребер. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Девушка не пришла в сознание, ее обнаружили в состоянии клинической смерти. 22-летняя жительница дома скончалась от травм живота, грудной клетки и ушиба головного мозга.

У 17-летнего юноши травма таза, позвоночника, грудной клетки и ушиб головного мозга. У 11-летнего мальчика тоже немало травм, у него врачи диагностировали незначительную степень тяжести повреждений. Мужчина и ребята находятся в реанимации.



По одной из версий, в квартире 70-летнего мужчины отключили газ и он самовольно подключился к газовой трубе. Другая версия – взрыв произошел из-за неисправности газового оборудования.

На месте спасатели разбирали завалы, искали еще двух человек, которые должны были находиться в этих квартирах. Однако, возможно, к моменту взрыва их не было дома. Остальные жильцы эвакуировались самостоятельно.

Кроме шести разрушенных квартир, в двух домах появились трещины на стенах. Людей, проживающих в подъезде, где произошел взрыв, отселили в гостиницы, некоторые переехали к родственникам. В соседних подъездах люди вернулись в квартиры, они пользуются газом, электричеством.

Как сообщал портал "Комментарии", в Подмосковье произошел взрыв в девятиэтажке.











Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!