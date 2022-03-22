В России внезапно признали огромные потери в ходе войны в Украине

Сайт российского издания "Комсомольская правда" 20 марта обнародовал данные потерь россиян, ссылаясь на информацию Минобороны РФ. Ровно через сутки эта информация исчезла с сайта газеты.

Российские СМИ опубликовали правдивые данные (фото из открытых источников)

"9861 русских солдат погибли в ходе войны в Украине". "По данным Минобороны РФ, в ходе спецоперации в Украине ВС РФ потеряли убитыми 9861 человека, ранения получили 16153 человека", — говорилось в публикации.

Как свидетельствуют данные сервиса Web Archive, данная информация была на сайте до конца дня 21 марта. Затем абзац с потерями был удален из сообщения, но его начальную версию можно найти в архиве .

2 марта российское Министерство обороны однажды проинформировало о 498 погибших.

Как свидетельствует украинская сторона, с начала агрессии погибли почти 15 тысяч российских военных.

Так, нардеп Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале отреагировал на это сообщение.

В России признали гибель почти 10 тысяч своих военнослужащих! На сайте российского издания " Комсомольская правда" появилась информация о потерях армии России. СМИ со ссылкой на минобороны России сообщили, что всего в ходе "спецоперации в Украине" погибли 9861 человек, еще 16153 получили ранения. Через некоторое время статья была удалена. Так что, русня, потерь нет", — отреагировал украинский политик.









Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в генштабе ВСУ озвучили потери РФ. Наши военные продолжают держать оборону и уничтожать живую силу и технику оккупантов. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные по потерям противника по состоянию на утро 21 марта.





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