В России возмущены "гимном" Талибана из-за слов о "могиле для россиян"

В России возмутились популярной афганской песней "Это дом храбрых", считающейся неофициальным гимном движения Талибан. Причиной стало то, что в тексте нашида упомянута гибель российских войск в Афганистане со словами, что страна "стала могилой для россиян", а от них остались только "кучи черепов".

Алексей Чепа. Фото из открытых источников

Депутат Госдумы РФ Алексей Чепа подверг критике неофициальный гимн Талибана. По его словам, он ставит под угрозу дружбу РФ и Афганистана.

"Говоря о песне Талибана, я не называл ее гимном, а лишь прокомментировал содержание самой песни. Такое недопустимо, если они хотят дружить с Россией! К дружбе с нашей страной нужно относиться как положено", — сказал депутат РФ.

На ситуацию отреагировало посольство Афганистана в Москве, подчеркнув, что Талибан пока ни одного государственного гимна не утверждал.

"Современные власти Афганистана никакого гимна не утверждали. Не стоит путать сквозную песенку с гимном страны", — говорится в заявлении посольства.

Песня "Это дом храбрых" — мусульманское пение, которое стало известно в 1990-х годах. Она использовалась в пропагандистских материалах "Талибана", звучала на радио и в видеороликах. В 2013 году композиция звучала во время открытия офиса талибов в Дохе, столице Катара.

Отрывок из текста "неофициального гимна" Талибана, вызвавшего реакцию Москвы:

"Став свободным от англичан, он стал могилой для россиян!

Это дом храбрых, это дом храбрых!

Посмотри на груды черепов – вот что осталось от россиян!"

В начале июля 2025 года Россия официально признала режим Талибана в Афганистане, захвативший власть в стране в 2021 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Усик заявил о желании сменить гимн Украины.

Также "Комментарии" писали, что талибы в Афганистане ввели новые ограничения для женщин и запретили говорить.