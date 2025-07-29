В России возмущены "гимном" Талибана из-за слов о "могиле для россиян"

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Slava Kot
В России возмутились популярной афганской песней "Это дом храбрых", считающейся неофициальным гимном движения Талибан. Причиной стало то, что в тексте нашида упомянута гибель российских войск в Афганистане со словами, что страна "стала могилой для россиян", а от них остались только "кучи черепов".
Алексей Чепа. Фото из открытых источников
Депутат Госдумы РФ Алексей Чепа подверг критике неофициальный гимн Талибана. По его словам, он ставит под угрозу дружбу РФ и Афганистана.
На ситуацию отреагировало посольство Афганистана в Москве, подчеркнув, что Талибан пока ни одного государственного гимна не утверждал.
Песня "Это дом храбрых" — мусульманское пение, которое стало известно в 1990-х годах. Она использовалась в пропагандистских материалах "Талибана", звучала на радио и в видеороликах. В 2013 году композиция звучала во время открытия офиса талибов в Дохе, столице Катара.
Отрывок из текста "неофициального гимна" Талибана, вызвавшего реакцию Москвы:
"Став свободным от англичан, он стал могилой для россиян!
Это дом храбрых, это дом храбрых!
Посмотри на груды черепов – вот что осталось от россиян!"
В начале июля 2025 года Россия официально признала режим Талибана в Афганистане, захвативший власть в стране в 2021 году.
Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Усик заявил о желании сменить гимн Украины.
Также "Комментарии" писали, что талибы в Афганистане ввели новые ограничения для женщин и запретили говорить.