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В России впервые прокомментировали украинские удары по ядерным РЛС в РФ

Представитель МИД РФ Сергей Рябков пригрозил "роковыми последствиями" из-за украинских ударов по ядерным объектам в России.

сегодня, 12:00 comments1670
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Slava Kot
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Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отреагировал на украинские удары по территории России, в том числе по стратегическому военному объекту ядерного предупреждения "Воронеж-ДМ". По словам Рябкова, ответ РФ может быть "асимметричным". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России впервые прокомментировали украинские удары по ядерным РЛС в РФ

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Фото с открытых источников

Сергей Рябков во время разговора с российскими журналистами прокомментировал украинские удары по стратегическим ядерным РЛС.

"Это не впервые, когда режим в Киеве попытался нарушить нормальное функционирование важных звеньев нашей военной организации, в том числе имеющих отношение к стратегической сфере. Эти намерения будут нами прекращаться. Ответы могут быть асимметричными", — сказал Рябков.

Также замглавы МИД РФ заявил, что США, которые поддерживают Украину и разрешили атаковать некоторые объекты на территории РФ своим оружием, могут получить от России "роковые последствия".

"Что касается позиции США, то она максимально безответственна. Хотелось бы предостеречь американских деятелей от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Они по непонятным причинам недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить", — пригрозил Рябков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский военный эксперт указал на пересечение Украиной красных линий России из-за ударов по стратегическим ядерным объектам в РФ. По его словам, это еще раз демонстрирует безосновательный ядерный шантаж России и неспособность ее защитить свои важные военные объекты.

Также "Комментарии" писали, что в Европе отреагировали на ядерные угрозы Путина.



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