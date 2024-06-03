В России впервые прокомментировали украинские удары по ядерным РЛС в РФ

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Slava Kot
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отреагировал на украинские удары по территории России, в том числе по стратегическому военному объекту ядерного предупреждения "Воронеж-ДМ". По словам Рябкова, ответ РФ может быть "асимметричным". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Фото с открытых источников
Сергей Рябков во время разговора с российскими журналистами прокомментировал украинские удары по стратегическим ядерным РЛС.
Также замглавы МИД РФ заявил, что США, которые поддерживают Украину и разрешили атаковать некоторые объекты на территории РФ своим оружием, могут получить от России "роковые последствия".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский военный эксперт указал на пересечение Украиной красных линий России из-за ударов по стратегическим ядерным объектам в РФ. По его словам, это еще раз демонстрирует безосновательный ядерный шантаж России и неспособность ее защитить свои важные военные объекты.
Также "Комментарии" писали, что в Европе отреагировали на ядерные угрозы Путина.
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