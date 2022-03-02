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В России впервые сообщили о потерях своей армии на войне в Украине: какую цифру назвали

Минобороны России уже не скрывает жертв, но с математикой у врага проблемы

сегодня, 21:00
Автор:

Лиля Воробьева
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В российском Министерстве обороны впервые назвали потери личного состава российской армии за промежуток времени с тех пор, как идет война в Украине. Об этом информируют представители российских СМИ.

В России впервые сообщили о потерях своей армии на войне в Украине: какую цифру назвали

В России сообщили о своих потерях (фото из открытых источников)

По озвученной информации представителей оборонного ведомства РФ, за семь дней вторжения, совершенного по инициативе российских властей, на территории нашей страны погибли 498 российских военнослужащих.

Как пишут российские медиа, Министерство обороны впервые назвало потери российских военных на территории Украины. Там погибли 498 российских военнослужащих.

По этой же информации еще пишут о 1597 раненых россиянах.

Вместе с тем, представитель Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко иронически реагирует на такую "статистику".

"Умножьте на 15", — отметил советник министра, говоря об очередной лжи российского оборонного ведомства.

По информации украинских властей, Вооруженные силы Украины уничтожили около 6 тысяч российских оккупантов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Сумщине состоялись переговоры с россиянами. Сумская область оказалась одной из тех, куда вторглись незваные гости из России. Ни в одном населенном пункте региона не спущен украинский флаг. Населённые пункты находятся под контролем украинской власти, но сегодня от Конотопа мэра Артема Семенихина поступила информация о том, что кафиры требуют снять украинский флаг и выполнять их поручения. Иначе они пообещали накрыть город артиллерией. Чтобы избежать кровопролития, состоялись переговоры с россиянами. В переговорах принял участие глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.


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Источник: https://twitter.com/ru_rbc/status/1499062791856140302?t=acjIQTeWvHeSMasae6KS7A&s=09
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