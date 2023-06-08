В России впервые заметили китайские военные машины

В России впервые была замечена китайская военная техника. Речь идет о бронированных машинах China Tiger, которые якобы получили "кадыровцы". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Милитарный и Defense Express.

В РФ впервые заметили китайские военные машины China Tiger. Фото: из открытых источников

Так, 6 июня глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в сеть видео, в котором похвастался, что чеченское подразделение "Ахмат" получило на вооружение новую партию военной техники. Аналитики зафиксировали на кадрах восемь китайских броневиков China Tiger.

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Стоит отметить, фактически это первый случай, когда китайская техника была зафиксирована на вооружении российских войск. Аналитический проект Oryx также подтвердил, что россияне получили машины China Tiger, производимые компанией Shaanxi Baoji Special Vehicles.

Журналисты отмечают, что пока неясно, как китайские машины попали в Россию. Это могло произойти через третьи страны или прямые поставки, о которых Пекин не знал или на которые мог закрыть глаза.

Эти бронированные авто созданы на базе грузовиков для лучшей проходимости. Экипаж состоит из двух человек, способных перевозить до девяти экипированных десантников. Машина китайского производства может ехать со скоростью до 115 км/ч, запас хода до 600 км, есть защита от пуль и обломков.

Эти машины имеют вооружение ряда стран Африки и Центральной Азии, в том числе и Таджикистан.

Китайские власти официально заявляют, что не поставляют России оружие и не оказывают никакой военной помощи. Однако Москва и Пекин ранее заявляли об усилении партнерства.

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