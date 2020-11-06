В России врачи озвучили окончательный диагноз Навального: оппозиционер отреагировал

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Таисия Ерохина
Российские медики
подтвердили диагноз "панкреатит" у Навального, а вот признаков
отравления оппозиционера – не обнаружили. Об этом сообщает "Интерфакс" со
ссылкой на сообщение пресс-службы управления транспорта МВД РФ по Сибирскому
федеральному округу.
Так, врачи
заявили, что при установлении окончательного диагноза учитывали неоднократно
проведенные химико-токсикологические исследования. Полный диагноз сформулирован
так: нарушение углеводного обмена (основной), хронический панкреатит с
нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий).
В МВД заявили,
что супруга Навального говорила медикам, что тот ограничивал себя в еде и несколько
дней чувствовал дискомфорт после приема пищи. Также указывается, что оппозиционер
питался нерегулярно, и якобы причинами недомогания могли стать диеты для похудения.
Помимо того, в
МВД не обнаружили на биоматериалах и одежде Навального, предметах, изъятых из
гостиницы и кафе в аэропорту Томска, каких-либо отравляющих веществ.
Навальный уже
отреагировал на сенсационные выводы российских медиков.
Политик с иронией
отметил, что пока российский госдеятель Сергей Нарышкин сообщает о том, что Навального "отравили страны НАТО",
в МВД отравление не признали.
Напомним, Навальный
готовится ко второму
отравлению “Новичком”.
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