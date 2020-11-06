В России врачи озвучили окончательный диагноз Навального: оппозиционер отреагировал

Российские медики подтвердили диагноз "панкреатит" у Навального, а вот признаков отравления оппозиционера – не обнаружили. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение пресс-службы управления транспорта МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Так, врачи заявили, что при установлении окончательного диагноза учитывали неоднократно проведенные химико-токсикологические исследования. Полный диагноз сформулирован так: нарушение углеводного обмена (основной), хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий).

"Диагноз "отравление" по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтвержден", — говорится в сообщении медиков.

В МВД заявили, что супруга Навального говорила медикам, что тот ограничивал себя в еде и несколько дней чувствовал дискомфорт после приема пищи. Также указывается, что оппозиционер питался нерегулярно, и якобы причинами недомогания могли стать диеты для похудения.

Помимо того, в МВД не обнаружили на биоматериалах и одежде Навального, предметах, изъятых из гостиницы и кафе в аэропорту Томска, каких-либо отравляющих веществ.

Навальный уже отреагировал на сенсационные выводы российских медиков.

"В Кремле какое-то обострение сегодня", — написал он.

Политик с иронией отметил, что пока российский госдеятель Сергей Нарышкин сообщает о том, что Навального "отравили страны НАТО", в МВД отравление не признали.

"Видимо, страны НАТО уговорили меня сесть на смертельную диету", — отметил Навальный.

Напомним, Навальный готовится ко второму отравлению “Новичком”.

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