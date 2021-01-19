В России выпустили фильм о роскошном дворце Путина - его размеры впечатляют (фото, видео)

"Фонд борьбы с коррупцией", лидером которого является Алексей Навальный выпустил документальный фильм о роскошном и гигантском дворце президента России Владимира Путина. Видео было размещено на сайте Фонда.



В Навального сняли документальный фильм о поместье Путина. Фото: palace.navalny.com

Имение находится под Геленджиком. Его территория размером почти как 39 княжеств Монако. Дворец отрезан от мира, к нему трудно подобраться любым транспортом.

Дворец обслуживает несколько тысяч человек. Персоналу запрещено иметь при себе любые средства связи с камерами. Охрана за этим тщательно следит.

Размеры самого дворца поражают. Площадь здания составляет 17 691 квадратный метр. Под ним размещен участок площадью 68 гектаров. Еще семь тысяч гектаров территории принадлежат ФСБ.

В целом цена всего комплекса достигает 100 миллиардов рублей.

На территории поместья есть огромный Ледовый дворец, храм, оранжерея, амфитеатр. Также поместье имеет длинный восьмидесятиметровый мост и тоннель с выходом к морю.

Это имение станет надежной крепостью в случае начала войны, ведь к нему невозможно подступиться. К тому же, в здании и на территории есть надежные укрытия.





Напомним, что ранее российский историк прогнозировал, что в 2021 году Путину придется покинуть пост президента. Связано это с тем, что верхушка власти обеспокоены падением репутации России и отравлением Алексея Навального.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что Жириновский назвал кандидатуры возможных преемников Путина. Политик считает, что в Российской Федерации есть семь возможных кандидатов на пост президента. Кто это, читайте в нашем материале.

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