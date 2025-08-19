logo

В России выпустят бренд с Путиным и Трампом: что будут производить
НОВОСТИ

В России выпустят бренд с Путиным и Трампом: что будут производить

В Роспатент подали заявку на регистрацию бренда "Встреча на Аляске"

19 августа 2025, 17:20
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В России хотят зарегистрировать товарный знак "Встреча на Аляске", что следует из базы Роспатента, пишет пропагандистское агентство ТАСС. Заявителем выступает Алексей Вотолевский.

В России выпустят бренд с Путиным и Трампом: что будут производить

Путин и Трамп

Заявка была направлена 15 августа — в день переговоров российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.

В случае регистрации товарного знака под брендом "Встреча на Аляске" могут производить канцелярские товары, в частности, коллекционные карточки, продукты питания, игры, сувенирную продукцию и прочее.                                        

15 августа на военной базе на Аляске прошла встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, основной темой которой стал вопрос войны в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что встреча Путина и Зеленского может состояться в Швейцарии. Об этом заявил в интервью телеканалу TF1 президент Франции Эммануэль Макрон. Ведущий спросил его возможности проведения встречи Путина и Зеленского в Европе.

"Это будет нейтральная страна, и мы сами этого хотим. Возможно, это будет Швейцария. Я лично выступаю за Женеву или другую страну. <…> Мы сделаем все, чтобы эта двусторонняя встреча состоялась", — ответил Макрон.

Также Reuters пишет, что хотя Кремль публично не объявил о своем соглашении, чиновник администрации США заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии. По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, они встретятся в течение следующих двух недель.                                                                



