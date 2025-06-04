Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия требует от Соединенных Штатов и Великобритании реакции на украинские удары по российским аэродромам. По его словам, западные партнеры Украины должны повлиять на Киев во избежание деэскалации.

Сергей Рябков. Фото из открытых источников

Сергей Рябков в интервью российским СМИ объявил требования Кремля к США и Великобритании, предусматривающие попытку давления на Украину из-за атаки по РФ.

"Мы требуем, чтобы и Лондон, и Вашингтон отреагировали таким образом, чтобы остановить этот цикл эскалации и вернуть его к чему-то, что будет несколько ближе к здравому смыслу", — сказал Рябков.

Российский дипломат подчеркнул, что Кремль показал выдержку после ударов Украины и пока не ответил.

"Россия проявила максимальную выдержку после атак Киева на железнодорожные пути и аэродромы", – добавил Рябков.

Отметим, что, несмотря на слова Рябкова, Украина не брала ответственности за инциденты на железной дороге в России. Однако СБУ официально подтвердили спецоперацию "Паутина", во время которой были атакованы четыре российских аэропорта и пораженно треть стратегической авиации РФ, способную нести крылатые ракеты. Также СБУ взяли ответственность за удар по Крымскому мосту.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на атаку Украины по Крымскому мосту. По его словам, от взрыва бомбы незаконное сооружение, соединяющее Крым и Россию, не получило повреждений.

Также "Комментарии" писали, что появилась реакция генерального секретаря НАТО Марка Рютте на удары Украины по аэродромам РФ и Крымскому мосту.