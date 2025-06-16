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Slava Kot
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко озвучил новое требование Кремля для окончании войны. По его словам, Москва потребует у Украины избавиться от всего оружия, которое Запад предоставил во время войны.
Александр Грушко. Фото из открытых источников
Александр Грушко в интервью российскому изданию "Известия" выставил Украине новое условие для окончания войны.
Российский чиновник считает, что западное оружие на территории Украины создает опасность не только для РФ, но и самих партнеров Киева. В качестве примера Грушко указал на Афганистан, где американские комплексы Stinger попали в руки моджахедов. Также он подверг критике дальнейшую помощь, которую оказывает Европа Украине.
Зеленский неоднократно опровергал заявления российских чиновников, что западное оружие попадает в третьи страны контрабандой. По его словам, Кремль распространяет нарративы, чтобы снизить международную помощь Украине в войне против РФ.
Напомним, что США предоставили Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на сумму около 114 млрд долларов. Помощь от Европы оценена в 137 млрд долларов, по данным Кильского института.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о поставках оружия в Россию. В МИД Китая сделали заявление.
Также "Комментарии" писали, что Трамп обвинил одну конкретную страну в дефиците оружия в армии США.
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