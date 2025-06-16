Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко озвучил новое требование Кремля для окончании войны. По его словам, Москва потребует у Украины избавиться от всего оружия, которое Запад предоставил во время войны.

Александр Грушко. Фото из открытых источников

Александр Грушко в интервью российскому изданию "Известия" выставил Украине новое условие для окончания войны.

"Все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. Они (вооружения) должны быть сокращены, утилизированы, причем гарантировано", — сказал Грушко.

Российский чиновник считает, что западное оружие на территории Украины создает опасность не только для РФ, но и самих партнеров Киева. В качестве примера Грушко указал на Афганистан, где американские комплексы Stinger попали в руки моджахедов. Также он подверг критике дальнейшую помощь, которую оказывает Европа Украине.

"Поражает степень безрассудства тех политических деятелей, которые продолжают вбрасывать вооружение на рынок, прекрасно осознавая, что черные рынки буквально пухнут от оружия, которое в результате реализации коррупционных схем потоком плывет в разные части земного шара, в том числе и в Европу", — сказал Грушко.

Зеленский неоднократно опровергал заявления российских чиновников, что западное оружие попадает в третьи страны контрабандой. По его словам, Кремль распространяет нарративы, чтобы снизить международную помощь Украине в войне против РФ.

Напомним, что США предоставили Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на сумму около 114 млрд долларов. Помощь от Европы оценена в 137 млрд долларов, по данным Кильского института.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о поставках оружия в Россию. В МИД Китая сделали заявление.

Также "Комментарии" писали, что Трамп обвинил одну конкретную страну в дефиците оружия в армии США.