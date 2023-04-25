В России выступили за возрождение сталинских репрессий и возрождение понятия "враг народа" (ВИДЕО)

Новое безумное заявление сделал депутат Госдумы РФ от "Единой России" Андрей Гурулев, призвавший возродить в стране понятие "враг народа". Такую идею он сделал во время эфира у пропагандиста Владимира Соловьева.

Андрей Гурулев (фото из открытых источников)

"Пора вводить понятие "враг народа". Не надо стесняться. Враги — есть, понятия — нет. Причем не только те, кто д**нные приказы отдают, но и те, кто здесь, — все эти ждуны, вся эта сволочь, которая налицо есть", — заявил он.

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Кроме того, он признался, что лично хочет возвращения сталинских репрессий:

"Мы чего стесняемся? Мне говорят — ты хочешь сталинских репрессий? Я — хочу. Я хочу, при том, что мой дед 9 лет отсидел по этой статье. Всю войну прошел, в 1946 году отсидел и был реабилитирован", — сказал депутат.

По его мнению, на тот момент это было необходимо сделать с государством.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия нашла большой рынок сбыта нефти . После санкций со стороны стран Запада на российскую нефть Кремль начал искать новые рынки сбыта энергетического сырья. Индия воспользовалась падением цен на российскую нефть и активно покупает ее. Согласно данным издания Reuters, доля ОПЕК в импорте нефти Индией упала до самого низкого уровня за последние 22 года из-за резкого роста на рынке более дешевой российской нефти. Информационное агентство считает, что со временем доля нефти из России еще больше вырастет в Индии, ведь страны ОПЕК планируют сократить добычу нефти. Доля ОПЕК сократилась, поскольку Индия редко покупала российскую нефть из-за высоких затрат на транспортировку. Однако сейчас являюсь ее основным покупателем. Россия впервые обогнала Ирак, являвшийся крупнейшим поставщиком нефти для Индии, а Саудовскую Аравию сдвинула на третье место.