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В России "взялись" за детей: какой запрет продвигают

Психолог в России рассказала о влиянии детского шампанского

5 декабря 2024, 14:31
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Кречмаровская Наталия

В России хотят кардинально изменить подход к воспитанию детей. Предлагают запретить продажу детского шампанского. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пропагандистского издания "РИА-Новости".

В России "взялись" за детей: какой запрет продвигают

Иллюстративное фото

Психолог НМИЦ здоровья детей министерства здравоохранения России Каролина Суркова, по данным издания, поддержала инициативу по ограничению продаж детского шампанского.

"Детское шампанское относится к сладким газированным напиткам, которых не должно быть в рационе ребенка. Обычно в состав детской шампанской входят ароматизаторы, красители и консерванты", — заявила она.

Психолог также отметила, что у ребенка с гастритом детское шампанское может спровоцировать обострение заболевания, а у детей, склонных к аллергическим реакциям, вызвать сыпь.

Однако, по ее словам, есть здесь и важный аспект воспитания – ребенок с раннего детства должен усвоить, что праздник – это не алкогольные напитки, тосты и звон бокалов, а хорошее настроение и приятные подарки, новогодние украшения и хорошие шутки.

Также издание сообщило, что вологодские депутаты, недавно ограничившие продажу алкоголя в регионе 2 часа в день, задумались и об ограничении продаж детского шампанского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Москве значительно участились случаи обращений жителей города к врачам из-за особых симптомов. Об этом стало известно в ноябре. Отмечается, что москвичи в последнее время довольно часто стали обращаться с жалобами на затрудненное дыхание.

Как состояние жителей Москвы объяснили врачи, читайте по ссылке.




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Источник: https://t.me/rian_ru/271725
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