В Югре Ханты-Мансийского автономного округа РФ появился плакат "Za наших" с американским военным вертолетом. Об этом сообщают РосСМИ.

Оккупанты. Фото из открытых источников

Z-баннер с американским военным вертолетом "Apache" вывесили на жилом доме напротив здания городской мэрии в Пить-Яхе.

Отличить американский "апач" от российского Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 помог депутат думы ХМАО и пилот вертолета со стажем 21 год Алексей Савинцев. Он заявил, что на баннере именно американский аппарат.

В мэрии заявили, что баннер изготовили по заказу администрации и что он сегодня будет демонтирован.

"При изготовлении баннера подрядчик допустил ошибку, в связи с чем он сегодня же будет демонтирован. Помимо демонтажа подрядчик на собственные средства восстановит баннер с учетом ошибки и разместит на фасаде до конца текущей недели", — сообщили власти Югры.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что кремлевские СМИ распространяют заявление "от имени США" (в интерпретации росСМИ), которое сделал "экс-аналитик ЦРУ" Ларри Джексон. Он – один из тех "экспертов", которого роспропаганда охотно цитирует, отмечают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Якобы он заявил, что Киев, Одесса, Сумы и Днепр войдут в состав России, а также вообще все, что есть в Украине. В США сделали заявление о переговорах". Взгляды псевдоаналитика не особо отличаются от кремлевских.