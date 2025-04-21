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В России Z-патриоты опозорились на весь город: какую заказали рекламу

В России Z-рекламу выставили с американским вертолетом

сегодня, 15:24
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Недилько Ксения

В Югре Ханты-Мансийского автономного округа РФ появился плакат "Za наших" с американским военным вертолетом. Об этом сообщают РосСМИ.

В России Z-патриоты опозорились на весь город: какую заказали рекламу

Оккупанты. Фото из открытых источников

Z-баннер с американским военным вертолетом "Apache" вывесили на жилом доме напротив здания городской мэрии в Пить-Яхе.

Отличить американский "апач" от российского Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 помог депутат думы ХМАО и пилот вертолета со стажем 21 год Алексей Савинцев. Он заявил, что на баннере именно американский аппарат.

В мэрии заявили, что баннер изготовили по заказу администрации и что он сегодня будет демонтирован.

"При изготовлении баннера подрядчик допустил ошибку, в связи с чем он сегодня же будет демонтирован. Помимо демонтажа подрядчик на собственные средства восстановит баннер с учетом ошибки и разместит на фасаде до конца текущей недели", — сообщили власти Югры.

В России Z-патриоты опозорились на весь город: какую заказали рекламу - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал, что кремлевские СМИ распространяют заявление "от имени США" (в интерпретации росСМИ), которое сделал "экс-аналитик ЦРУ" Ларри Джексон. Он – один из тех "экспертов", которого роспропаганда охотно цитирует, отмечают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Якобы он заявил, что Киев, Одесса, Сумы и Днепр войдут в состав России, а также вообще все, что есть в Украине. В США сделали заявление о переговорах". Взгляды псевдоаналитика не особо отличаются от кремлевских.                                                                                                                                                          



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