В России задержали эстонского консула: в чем его обвиняют

В российском городе Санкт-Петербург задержали консула Эстонии Марта Лятте. ФСБ его арестовало будто во время "получение материалов закрытого характера", которые тому передавал неизвестный гражданин Российской Федерации. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию, опубликованную "РИА Новости".

Дипломату из Эстонии инкриминируют попытку завладеть закрытыми материалами. Однако спецслужбы не сообщают и не уточняют, о какой именно информации идет речь.

В ведомстве уже успели заявить, что такие действия представителя дипломатического ведомства соседней страны якобы имеют "явный враждебный характер в отношении России" и они не имеют отношения к его дипломатическому статусу.

Российские чиновники уже пообещали принять необходимые меры к эстонскому консулу согласно нормам международного права.

В Эстонии пока ситуацию не прокомментировали.



Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в России задержали украинского дипломата. В российском городе Санкт-Петербург был задержан украинский консул Александр Сосонюк.

По информации ФСБ, в пятницу, 16 апреля, в ходе встречи с гражданином России при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, был задержан на месте преступления украинский дипломат — консул Генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербург Александр Сосонюк.