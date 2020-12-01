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Главная Новости Мир Россия В России задержали предполагаемого "поволжского маньяка", который лишил жизни более 30 женщин
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В России задержали предполагаемого "поволжского маньяка", который лишил жизни более 30 женщин

Подозреваемого искали около десяти лет

сегодня, 14:13
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня в российских средствах массовой информации появилась информация о том, что полицией был задержан предполагаемый "поволжский маньяк". По данным СМИ, им оказался 38-летний Радик Тагиров. 

В России задержали предполагаемого "поволжского маньяка", который лишил жизни более 30 женщин

ФОТО: Из открытых источников

Подозреваемого задержали в городе Казань, в квартире его гражданской жены. Также известно, что у мужчины уже было несколько судимостей за грабеж и кражу. 

В России задержали предполагаемого ”поволжского маньяка”, который лишил жизни более 30 женщин - фото 2

Правоохранительные органы России искали "поволжского маньяка" с 2011 года. По версии следствия, жертвами серийного убийцы стали от 24-32 пожилых женщин. Маньяк внедрялся к ним в доверие, представляясь работником социальной службы, а затем жесткого расправлялся с ними. По данным следствия, после убийства преступник всегда рассыпал чистящее средство, что помогало ему скрыть следы преступления и сбивать с толка поисковых псов. Все убитые ним женщины были задушены подручными средства, а из их квартиры похищены ценные вещи. Однако, в полиции считают, что грабеж не был в приоритете у "поволжского маньяка". 

Прозвище "поволжский" преступник получил за то, что большинство своих убийств, в период с 2011 по 2012 год, совершал в Приволжском федеральном округе.  По данным СМИ, в сентября 2012 года предполагаемый "поволжский маньяк" попал в обзор камеры видеонаблюдения в доме одной из жертв. Благодаря свидетелю был составлен фоторобот убийцы. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, в России произошло массовое ДТП: столкнулись сразу 13 машин. Сообщается, что причиной происшествия стал сильный гололед на дорогах. Пострадавших в масштабной аварии нет. 




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Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2486704/
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