Военный госпиталь загорелся в Туле Российской Федерации. В сети интернет появилось видео пожара – пламя и дым охватили один из этажей медицинского учреждения.

Фото из открытых источников

Пожарные пытаются ликвидировать возгорания и эвакуируют людей из здания. Местные говорят, что на месте огня расположены палаты для военных.

Отмечается, что госпиталь принадлежит к 39-му отдельному медицинскому отряду ВДВ. Рядом находятся Императорский Тульский оружейный завод и Кремль.

По данным местных СМИ, со ссылкой на информацию властей региона, в госпитале на лечении находились срочники.

Сообщается, что погибших и пострадавших нет, эвакуированы 57 человек. Предварительная причина пожара – неисправность проводки.

Напомним, что представитель оккупационного МИД РФ Мария Захарова, как писал портал "Комментарии", цинично прокомментировала смертоносные пожары в США. Она поинтересовалась, когда Зеленский предложит помощь в тушении лесных пожаров.

По ее словам, год назад, в феврале 2024 года Агентство США по международному развитию (USAID), возглавляемое Самантой Пауэр, поставило 16-ти украинским противопожарным подразделениям “защитное снаряжение, мотопомпы, бензопилы, спасательные моторные резаки, перезарядники, прожекторы гидравлические спасательные инструменты".

"Кому только Зеленский не помогал. Даже весь голодающий мир как-то обещал накормить. Ведь Grain from Ukraine уже было. Теперь по логике должны объявить об очередной фальшивой инициативе — Rain from Ukraine", — убеждена представительница страны-оккупанта.