В России заговорили о модернизации ядерного щита: какую причину придумали

Россия, по словам генерального директора государственной корпорации "Росатом" Алексея Лихачева, вроде бы сталкивается с "колоссальными угрозами" со стороны Запада, что требует обновления ее ядерного арсенала. Об этом сообщает Fox News.

Ядерное оружие РФ (фото из открытых источников)

Лихачев подчеркнул, что нынешняя геополитическая ситуация является "временем колоссальных угроз существованию" России. По его мнению, главной гарантией суверенитета страны выступает "ядерный щит, также мечом".

Он подчеркнул, что российское руководство понимает: "ядерный щит должен быть только усовершенствован в ближайшие годы". В то же время, Лихачев не уточнил, какие именно изменения планируется внедрить в программе "Щит".

Fox News отмечает, что в настоящее время Россия и Соединенные Штаты владеют около 90% мирового ядерного арсенала. Москва имеет около 4400 ядерных боезарядов, из которых более 1500 стратегически развернуты. В США же – более 3700 боеголовок, среди которых около 1400 находятся в развернутом состоянии, отмечает Ассоциация по контролю за вооружениями.

При этом срок действия последнего договора с США о контроле над ядерными вооружениями – "Новый старт" – подходит к концу. Президент РФ Владимир Путин объяснил выход из этого соглашения тем, что Соединенные Штаты якобы работают над новыми видами ядерного оружия, что, по его словам, нарушает баланс договоренностей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия . Соответствующее заявление сделал Владимир Путин на пресс-конференции на саммите ОДКБ в Казахстане. Его слова цитируют русские СМИ.

"РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия. РФ будет использовать все имеющиеся средства поражения в случае получения ядерного оружия Украиной", — пригрозил Путин.

По его словам, передача кем-либо ядерного оружия Украине стала бы нарушением обязательств по нераспространению.

