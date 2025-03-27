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В России заговорили о проведении шахматного поединка между Путиным и Трампом

Ранее в Кремле сообщалось, что Дональд Трамп поддержал инициативу Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками.

27 марта 2025, 16:10
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Клименко Елена

Глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, имеющий гражданство РФ, поделился своим мнением о возможной шахматной партии между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, хотя шахматы действительно обладают способностью объединять людей, главной задачей лидеров стран должны быть вопросы международной политики и экономики, а не захват шахматами в качестве политического инструмента.

В России заговорили о проведении шахматного поединка между Путиным и Трампом

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: 24 Канал

"Я считаю, что президентам лучше заниматься стратегическими вопросами, а шахматы могут быть для них просто хобби", — отметил Дворкович. Он также подчеркнул, что хотя шахматы могут иметь объединяющий эффект, они все же не должны становиться частью политической игры.

Напомним, ранее в Кремле сообщалось, что Дональд Трамп поддержал инициативу Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками НХЛ и КХЛ на территории США и России.

Также стоит упомянуть скандал, связанный с утечкой информации о военных ударах США по йеменским хуситам, когда редактор The Atlantic, Джеффри Голдберг, случайно попал в секретный чат администрации Трампа, где обсуждались планы бомбардировок. В результате инцидента в США возникли серьезные опасения относительно нарушения безопасности, и конгрессмены требуют проведения расследования.

Как уже писали "Комментарии", Франция считает, что на сегодняшний день только Китай способен оказать существенное влияние на Россию. В частности, заставить Москву как можно быстрее сесть за стол переговоров по войне в Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан Ноэль Барро, которого цитирует Lefigaro.



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