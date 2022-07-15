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В России заговорили о завершении войны – озвучили детали будущего соглашения

Россия хочет от Украины "признания сложившихся территориальных реалий"

сегодня, 11:10 comments2182
Автор:

Кравцев Сергей
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В России снова напомнили, что Кремль готов начать мирные переговоры с Украиной. При этом Москва хочет от Украины признания сложившихся "территориальных реалий", то есть признание всех контролируемых сегодня оккупантами земель частью территории России. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на интервью замглавы МИД России Андрея Руденко "Интерфаксу". 

В России заговорили о завершении войны – озвучили детали будущего соглашения

МИД РФ. Фото: из открытых источников

Российский замминистра отметил, что Россия продолжает настаивать на том, чтобы в будущем мирном соглашении значилось, что Украина имеет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Вторым важным пунктом, на котором настаивает РФ, есть признание сложившихся территориальных реалий, плюс нынешний статус Крыма, а также квазиреспублик "ЛНР" и "ДНР".

В МИД России напомнили тезис, который недавно озвучил президент РФ Путин о том, что, чем дальше, тем сложнее будет договариваться.

Руденко добавил, что Россия готова к возобновлению мирных переговоров, потому что считает, что затягивание с этим процессом только ухудшает откладывает наступление мира в Украине.

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Ранее "Комментарии" писали — обещание сдержали: в Офисе президента рассказали, как украинская армия ответила РФ за удары по Харькову, Виннице и Николаеву.



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