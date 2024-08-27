Российское военное командование не желает перебрасывать в Курскую область подготовленных военных, вместо этого направляя туда срочников, которые могут иметь нежелательные последствия для кремлевского диктатора Владимира Путина, рассказал в эфире 24 канала политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Российские срочники

По его словам, командование Вооруженных сил России противится переброске дополнительных сил в Курскую область, поскольку стремится сосредоточиться на наступлении на Покровском направлении. Однако, считает эксперт, избежать этого не удается, поэтому они вынуждены привлекать военных по менее приоритетным направлениям, а также массово отправлять на бои в Курской области срочников, которые Путин ранее обещал не привлекать к боевым действиям.

"Срочники для России – это бомба замедленного действия. Условно сидят в одном окопе контрактники и срочники – тем платят, другим нет. Те умирают даром – другие за деньги… Почему в Курской области не "СВО"? Потому что при КТО (контртеррористической операции) идут гораздо меньшие выплаты. А срочникам вообще ничего не платят", — подчеркнул эксперт.

То есть, подчеркивает эксперт, если срочник в Курской области погибнет – его смерть будут классифицировать как, скажем, "несчастный случай на работе". Никаких выплат за это не предусмотрено.

"Экономически это совсем другие модели. Они ничего не тратят на срочников, но это действительно бомба замедленного действия, потому что в ближайшее время это начнет "вылезать". другого выхода. Он не хочет забирать военных из других направлений", – объяснил политтехнолог.

При этом ранее Financial Times писало, что срочников из разных регионов России отправляют на бои в Курскую область. Важно отметить, что в России насчитывается около 300 тысяч срочников, являющихся едва ли не единственным значительным резервом, доступным Кремлю на данный момент.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по словам Сырского, россияне не снимают военных с Покровского направления, а наоборот, усиливают его.



