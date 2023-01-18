В России застрелили своего солдата, сбежавшего с войны в Украине

Россияне застрелили своего военного солдата Дмитрия Перова. Он ранее скрылся с оружием из Украины, где находился на войне. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на пресс-службу правительства Липецкой области, и отчиталась об этом случае.

В России застрелили своего сбежавшего с войны солдата (фото из открытых источников)