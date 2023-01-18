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В России застрелили своего солдата, сбежавшего с войны в Украине

Солдат Дмитрий Перов с оружием скрылся из Украины

сегодня, 19:38
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Автор:

Лиля Воробьева

Россияне застрелили своего военного солдата Дмитрия Перова. Он ранее скрылся с оружием из Украины, где находился на войне. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на пресс-службу правительства Липецкой области, и отчиталась об этом случае.

В России застрелили своего солдата, сбежавшего с войны в Украине

В России застрелили своего сбежавшего с войны солдата (фото из открытых источников)

"Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, который разыскивается за самовольное оставление воинской части. Ситуация под контролем силовых структур", — говорится в сообщении правительства российского региона.

Россияне также подчеркнули, что "ведутся доследственные мероприятия".

В местных Telegram-каналах пишут, что солдат Перов сопротивлялся во время задержания.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Крыму случайно застрелили российскую пропагандистку. Российская армия продолжает и дальше удивлять весь мир. 28 октября стало известно, что российскую пропагандистку Светлану Бабаеву застрелили в Крыму. Как пишут российские ресурсы, Бабаева находилась на военном полигоне, где российская армия готовится к отправке в Украину. Во время военно-спортивной стрельбы одна из пуль попал в российскую пропагандистку. Популярная российская пропагандистка Маргарита Симоньян сразу отреагировала на смерть коллеги.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в России якобы застрелился военный , отвечавший за мобилизацию. В российском городе Владивосток погиб заместитель начальника Тихоокеанского высшего военно-морского училища Вадим Бойко. По предварительной информации, военный застрелился. Вадим Бойко также был вовлечен в набор русских солдат во время объявленной мобилизации в России Владимиром Путиным. Местные российские СМИ утверждают, что Вадим Бойко пришел на свое рабочее место и застрелился. Но грузинский журналист Irakli Komaxidze утверждает, что дежурный слышал пять выстрелов в кабинете заместителя начальника военно-морского училища.



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Источник: https://t.me/lipobl/3920
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