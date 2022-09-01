В России заявили, что хотят победы в войне против Украины

В России продолжают делать уверенный вид, что так называемая "спецоперация" в Украине идёт по плану и войну против Украины Москва обязательно выиграет. Так спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России достаточно ресурсов для того, чтобы победно завершить войну в Украине. В частности, Валентина Матвиенко акцентировал внимание на том, что Россия богата на материальные, интеллектуальные и моральные ресурсы, которые позволят одержать победу. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Матвиенко появилось в блоге на сайте Совфеда.

Валентина Матвиенко. Фото: сайт Совфеда

По словам Матвиенко, в российского войска есть современное оружие, а оккупанты на территории Украины действуют гуманно, ставя на первое место интересы мирных граждан Украины.

Также Матвиенко заявила, что якобы оккупанты не причастны к уничтожению объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в украинских городах. Спикер Совфеда, как и остальные первые лица Кремля, соврала о том, что российские войска якобы не запятнали себя расправами над военнопленными.

Чиновница озвучила кремлёвские пропагандистские тезисы о том, что решение о проведении "спецоперации" было очень своевременным, поскольку над государственностью России нависала большая угроза. Также Матвиенко озвучила информацию о том, что российские войска в Украине противостоят не только ВСУ, но и нацистским батальонам, а также коллективному Западу во главе с НАТО. Ну, и завершила Матвиенко тем, что от исхода этой "спецоперации" зависит не только будущее и суверенитет России, но и будущее всего мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — восприняли свой треск за наш: в Минобороны Украины снова потролили оккупантов.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!