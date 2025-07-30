В России заявили, что Путин мертв, а Трамп об этом уже давно знает

Российский политолог Валерий Соловей заявил, что российский диктатор Владимир Путин уже мертв несколько лет. По его словам, о смерти Путина знают разные мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп, лидер Турции Реджеп Эрдоган и белорусский диктатор Александр Лукашенко.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Валерий Соловей в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что якобы Путин мертв, однако в России не знают, что делать с телом диктатора.

"Они никак не могут решить хоронить его, или тело сохранить, как доказательство. Почему сохраняют? Была идея, что через несколько месяцев после его смерти, тело утилизируют полностью. Сейчас они не хотят, хранят. Не знаю, друг против друга, или еще чего-то… сейчас оно хранится в резиденции на Валдае. Все к этому привыкли", — говорит Соловей.

Кроме того, по словам российского политолога, о смерти Путина знают некоторые мировые лидеры, в том числе Дональд Трамп. Соловей объясняет, что президент США общается с двойником Путина, ведь хочет получить результат.

"Трамп знает. Он об этом узнал практически сразу, когда занял президентство. Он начал общаться с российским руководством почти сразу после избрания президентом, в ноябре 24 года. Ему приложила разведка, что 100% он будет иметь дело не с Путиным. Но решение принимать ему", — уверяет политолог.

По словам Соловья, о смерти Путина также знают другие мировые лидеры, которые тоже что-то хотят получить от РФ. По его словам, Лукашенко "нужны кредиты", поэтому он "делает вид, что все в порядке". Также о смерти Путина якобы знает президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Сербии Александар Вучич.

Валерий Соловей – российский политолог, доктор исторических наук и известный конспиролог. 27 октября 2023 года он распространил теорию заговора о смерти Путин. По его словам, российского диктатора якобы держат мертвым в холодильнике на Валдае. Никаких доказательств своим словам Соловей не предоставил, однако приобрел известность и давал многочисленные интервью после "сенсационного" заявления.

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