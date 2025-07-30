В России заявили, что Путин мертв, а Трамп об этом уже давно знает

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Российский политолог Валерий Соловей заявил, что российский диктатор Владимир Путин уже мертв несколько лет. По его словам, о смерти Путина знают разные мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп, лидер Турции Реджеп Эрдоган и белорусский диктатор Александр Лукашенко.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Валерий Соловей в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что якобы Путин мертв, однако в России не знают, что делать с телом диктатора.
Кроме того, по словам российского политолога, о смерти Путина знают некоторые мировые лидеры, в том числе Дональд Трамп. Соловей объясняет, что президент США общается с двойником Путина, ведь хочет получить результат.
По словам Соловья, о смерти Путина также знают другие мировые лидеры, которые тоже что-то хотят получить от РФ. По его словам, Лукашенко "нужны кредиты", поэтому он "делает вид, что все в порядке". Также о смерти Путина якобы знает президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Сербии Александар Вучич.
Валерий Соловей – российский политолог, доктор исторических наук и известный конспиролог. 27 октября 2023 года он распространил теорию заговора о смерти Путин. По его словам, российского диктатора якобы держат мертвым в холодильнике на Валдае. Никаких доказательств своим словам Соловей не предоставил, однако приобрел известность и давал многочисленные интервью после "сенсационного" заявления.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, закончится ли война в Украине, если Путин умрет.
Также "Комментарии" писали, что в России кинотеатры скрывают сообщения о "смерти Путина".