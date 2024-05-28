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В России заявили, что страны НАТО в любой момент могут ударить по ней ядерным оружием

В террористической России паника. Там считают, что страны НАТО учатся наносить по РФ удары тактическим ядерным оружием. Более того, в Совфеде даже не исключили, что такой удар может быть нанесен в любое время

сегодня, 12:40
Автор:
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Ткачик Олеся
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В России – истерика, директор-руководитель пограничной службы ФСБ генерал Владимир Кулишов заявил, что страны НАТО отрабатывают рядом с границами РФ нанесение ядерных ударов по ней.

В России заявили, что страны НАТО в любой момент могут ударить по ней ядерным оружием

НАТО и Россия

Кулишов в частности заявил, что вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов.

Российский чиновник заявил, что такая ситуация требует принятия "адекватных" мер по защите и охране государственной границы.

Отреагировал на информацию об учениях НАТО заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он уверен, что по состоянию на сегодняшний день можно ожидать внезапного удара "противника" в любое время, поскольку НАТО максимально приблизилось к границам России.

"Тем не менее упредить эти удары возможно, для этого мы разворачиваем тактическое ядерное оружие, другие виды тяжелых вооружений, которые позволят отразить любой удар",
- заявил Джабаров.

Российский чиновник заявил, что с учетом новых угроз, РФ создает укрепрайоны, и будет делать все, чтобы не было неожиданность в виде атак НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что именно террористическая Россия занимается ядерным шантажом и регулярно грозит началом Апокалипсиса. Кроме того, она вместе с Беларусью проводить учения, относительно применения тактического ядерного оружия.

Тем не менее известно, что в последнее время Украина системно уничтожает "ядерный щит" России.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/05/28/23114371.shtml?updated
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