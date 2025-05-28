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В России заявили, что Трампа недостаточно информируют о российских ударах по Украине

Реакция помощника Путина на слова Трампа, что российский диктатор "играет с огнем", совершая удары по Украине.

сегодня, 14:33
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Slava Kot

Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп не слишком понимает ситуацию с российскими ударами по территории Украины. По словам Ушакова, Россия якобы атакует только объекты военной инфраструктуры Украины.

В России заявили, что Трампа недостаточно информируют о российских ударах по Украине

Дональд Трамп. Фото: СNN

Юрий Ушаков в комментариях российскому пропагандисту Павлу Зарубину ответил на критику Трампа, заявившего, что Путин "играет с огнем". Помощник российского диктатора считает причиной подобных слов со стороны американского президента якобы в недостаточном информировании о ситуации на войне в Украине.

"Мы приходим к выводу, что Трампа недостаточно информируют о конфликте в Украине. Не информируют о том, какие участившиеся массированные террористические атаки делает Украина против мирных российских городов", — сказал Ушаков.

Кроме обвинений в сторону Украины, Ушаков также заявил, что Россия якобы не наносит ударов по гражданским объектам во время массированных атак ракетами и дронами.

"Трамп знает только о том, какие ответные меры мы принимаем. Причем до конца не понимает, что мы бьем исключительно по объектам военной инфраструктуры", — добавил помощник Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал российские удары по Украине "естественными". А в Кремле попытались обвинить Украину в намерениях сорвать мирный процесс.

Также "Комментарии" писали о том, как в России отреагировали на заявление Трампа об "совершенно сумасшедшем" Путине. Российские СМИ и телеканалы проигнорировали слова президента США и сосредоточились на его критике по поводу Зеленского.



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