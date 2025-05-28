Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп не слишком понимает ситуацию с российскими ударами по территории Украины. По словам Ушакова, Россия якобы атакует только объекты военной инфраструктуры Украины.
Дональд Трамп. Фото: СNN
Юрий Ушаков в комментариях российскому пропагандисту Павлу Зарубину ответил на критику Трампа, заявившего, что Путин "играет с огнем". Помощник российского диктатора считает причиной подобных слов со стороны американского президента якобы в недостаточном информировании о ситуации на войне в Украине.
Кроме обвинений в сторону Украины, Ушаков также заявил, что Россия якобы не наносит ударов по гражданским объектам во время массированных атак ракетами и дронами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал российские удары по Украине "естественными". А в Кремле попытались обвинить Украину в намерениях сорвать мирный процесс.
Также "Комментарии" писали о том, как в России отреагировали на заявление Трампа об "совершенно сумасшедшем" Путине. Российские СМИ и телеканалы проигнорировали слова президента США и сосредоточились на его критике по поводу Зеленского.
Новости