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Ткачик Олеся
Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами, но по всему спектру существующих вопросов, включая конфликт вокруг Украины и вовлеченность в него Вашингтона.
Дмитрий Песков
По его словам, из этого следует, что Россия открыты для диалога, но речь идет о широком диалоге, который охватывает все измерения, включая измерение нынешнее, связанное с конфликтом вокруг Украины и вовлеченность в него Вашингтона.
При этом известно, что ранее Совета нацбезопасности США заявил, что Вашингтон открыт для переговоров с Москвой по ядерным рискам и контролю над вооружениями без привязки к украинской повестке.
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков уточнил слова Путина о том, что Россия должна идти в войне до конца, поскольку проигрыш ей будет стоить потери государственности. Песков заявил, что Путин имел ввиду, что нужно идти до конца в выполнении "целей "СВО".
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