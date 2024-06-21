Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами, но по всему спектру существующих вопросов, включая конфликт вокруг Украины и вовлеченность в него Вашингтона.

Дмитрий Песков

"Президент России говорил о перспективах диалога, и сказал, что мы готовы к диалогу с Соединенными Штатами, заинтересованы в диалоге с Соединенными Штатами, но только к комплексному диалогу. Вырывать какие-то отдельные сегменты из общего комплекса накопившихся проблем невозможно, и мы этого делать не будем", — заявил спикер кремлевского диктатора.

По его словам, из этого следует, что Россия открыты для диалога, но речь идет о широком диалоге, который охватывает все измерения, включая измерение нынешнее, связанное с конфликтом вокруг Украины и вовлеченность в него Вашингтона.

"Но в целом этот диалог крайне востребован, он нужен, потому что проблемы копятся, и очень много проблем, связанных с глобальной архитектурой безопасности", — сказал Песков.

При этом известно, что ранее Совета нацбезопасности США заявил, что Вашингтон открыт для переговоров с Москвой по ядерным рискам и контролю над вооружениями без привязки к украинской повестке.

"По всей видимости те, кто делает эти заявления, не утруждались тем, чтобы внимательно следить за предыдущими словами президента России", — заявил Песков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков уточнил слова Путина о том, что Россия должна идти в войне до конца, поскольку проигрыш ей будет стоить потери государственности. Песков заявил, что Путин имел ввиду, что нужно идти до конца в выполнении "целей "СВО".



