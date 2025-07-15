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В России заявили о готовности к дипломатическому окончанию войны после угроз Трампа: назвали условие

После угрозы Трампа Сергей Рябков заявил о готовности России к дипломатии для окончания войны в Украине, однако только на условиях Кремля.

15 июля 2025, 13:52 comments1290
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Slava Kot

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что для России неприемлемы какие-либо требования и ультиматумы, в том числе и от президента США Дональда Трампа. По его словам, Кремль ожидает, что Вашингтон будет серьезно относиться к России.

В России заявили о готовности к дипломатическому окончанию войны после угроз Трампа: назвали условие

Сергей Рябков. Фото из открытых источников

Сергей Рябков отреагировал на новый план окончания войны от Дональда Трампа, который пригрозил Путину санкциями и дал Кремлю 50 дней до начала мирного процесса.

"Мы подчеркиваем, что для нас неприемлемы какие-либо попытки предъявлять требования, тем более ультиматумы. Москва хочет, чтобы в Вашингтоне и НАТО с предельной серьезностью относились к позиции России", — сказал Рябков.

Представитель МИД РФ указал, что Россия поддерживает идею дипломатического окончания войны в Украине через мирные переговоры, однако только в том случае, когда будут приняты ультимативные условия Москвы. Если позиция России не будет учтена, то Кремль продолжит войну против Украины.

"Москва готова договариваться, дипломатический путь для России лучше. Если готовность РФ договариваться не будет находить отклика, поставленные цели продолжат достигаться через СВО", – добавил Рябков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Кремля на ультиматум Трампа. Дмитрий Песков переадресовал угрозы президента США российскому диктатору Владимиру Путину.

Также "Комментарии" писали, что Китай решительно выступил против новых вторичных санкций против России, которым Трамп пригрозил Путину. Как отметили в МИД КНР, из-за давления нельзя будет добиться решения, решить проблему и призвали США не прибегать к санкционным мерам.



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