logo

BTC/USD

103030.32

ETH/USD

2571.65

LTC/USD

99.24

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

46.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России заявили о подготовке Путина к визиту в Турцию: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В России заявили о подготовке Путина к визиту в Турцию: что известно

Путин может прилететь в Стамбул для переговоров с Зеленским.

сегодня, 17:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Основатель Gulagu.net российский правозащитник Владимир Осечкин заявил, что российский диктатор Владимир Путин готовится к визиту в Турцию, где 15 мая могут пройти переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Трамп и Путин постоянно на связи, чтобы решить, что делать дальше.

В России заявили о подготовке Путина к визиту в Турцию: что известно

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Осечкин со ссылкой на собственные источники рассказал, что Россия готовит самолеты для вылета в Стамбул. Кроме того, среди них оказались два, которые используются для перелетов Путина.

"Источник Gulagu.net сообщил о подготовке 4 бортов СЛО "Россия" для вылета завтра рано утром в Стамбул. Два из них — грузовые для доставки бронированных автомобилей из кортежа ФСО (Федеральная служба охраны) для поездок Путина и автомобилей сопровождения и охраны", — пишет Осечкин.

По его словам, вся ситуация изменилась в последние часы. Путину изменили расписание, а ряд встреч был перенесен или отменен. Осечкин считает, что сейчас Трамп и Путин обсуждают детали визита в Турцию.

"Вероятно, в это время Путин и Трамп созваниваются, чтобы решить, как им быть дальше. От итогов этого разговора зависит очень многое...", — добавил российский правозащитник.

Официальной информации о возможном визите Путина в Стамбул нет. В Кремле заявили, что только российский диктатор может объявить состав делегации, которая улетит в Турцию 15 мая.

Проект Gulagu.net был создан в 2011 году правозащитником Владимиром Осечкиным. Проект направлен на противодействие пыткам и коррупционным схемам в российской исправительной системе. В 2015 году основатель проекта Владимир Осечкин эмигрировал во Францию, а в 2021 году Россия объявила его в розыск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп назвал условие своего визита в Турцию на переговоры Зеленского и Путина.

Также "Комментарии" писали, что Трамп заявил о хороших новостях по Украине на сегодня и завтра.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/p/12MVTdbQatf/
Теги:

Новости

Все новости