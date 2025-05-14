В России заявили о подготовке Путина к визиту в Турцию: что известно

Основатель Gulagu.net российский правозащитник Владимир Осечкин заявил, что российский диктатор Владимир Путин готовится к визиту в Турцию, где 15 мая могут пройти переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Трамп и Путин постоянно на связи, чтобы решить, что делать дальше.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Осечкин со ссылкой на собственные источники рассказал, что Россия готовит самолеты для вылета в Стамбул. Кроме того, среди них оказались два, которые используются для перелетов Путина.

"Источник Gulagu.net сообщил о подготовке 4 бортов СЛО "Россия" для вылета завтра рано утром в Стамбул. Два из них — грузовые для доставки бронированных автомобилей из кортежа ФСО (Федеральная служба охраны) для поездок Путина и автомобилей сопровождения и охраны", — пишет Осечкин.

По его словам, вся ситуация изменилась в последние часы. Путину изменили расписание, а ряд встреч был перенесен или отменен. Осечкин считает, что сейчас Трамп и Путин обсуждают детали визита в Турцию.

"Вероятно, в это время Путин и Трамп созваниваются, чтобы решить, как им быть дальше. От итогов этого разговора зависит очень многое...", — добавил российский правозащитник.

Официальной информации о возможном визите Путина в Стамбул нет. В Кремле заявили, что только российский диктатор может объявить состав делегации, которая улетит в Турцию 15 мая.

Проект Gulagu.net был создан в 2011 году правозащитником Владимиром Осечкиным. Проект направлен на противодействие пыткам и коррупционным схемам в российской исправительной системе. В 2015 году основатель проекта Владимир Осечкин эмигрировал во Францию, а в 2021 году Россия объявила его в розыск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп назвал условие своего визита в Турцию на переговоры Зеленского и Путина.

Также "Комментарии" писали, что Трамп заявил о хороших новостях по Украине на сегодня и завтра.