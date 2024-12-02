В России заявили о "реальной попытке" мирных переговоров в 2025 году

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Slava Kot
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о высокой вероятности мирных переговоров и встреч для окончания войны России против Украины в 2025 году. По ее словам, важным шагом для этого станет отмена санкций против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Фото из открытых источников
Валентина Матвиенко в интервью российским пропагандистам рассказала о возможности переговоров по войне в Украине. По ее словам, Россия не собирается вести диалог "непонятного статуса" и "однодневные полумеры", однако считает, что переговоры могут состояться в 2025 году.
Также председатель Совета Федерации РФ прокомментировала возможность переговоров между Россией и США. Матвиенко утверждает, что Россия не будет идти на диалог, пока США не отменят санкции.
Валентина Матвиенко – советский и российский политический деятель и дипломат украинского происхождения. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ с 21 сентября 2011 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Украине добиться успеха в переговорах с Путиным.
Также "Комментарии" писали о Зеленском, который рассказал, кто должен сесть за стол переговоров с Россией.
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