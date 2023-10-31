В России заявили о создании новой авиационной крылатой ракеты: что известно

Как передает портал "Комментарии", в стране-агрессоре похвастались о якобы создании новой крылатой ракеты. Разработкой оснастят истребители Су-57. Российские СМИ рассказывают, что ракета имеет небольшие размеры, но ее дальность сопоставима с ракетами, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160.

Истребитель Су-57. Фото из открытых источников

Российские СМИ утверждают, что ракета имеет небольшие размеры, но ее дальность сопоставима с ракетами, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160.

Стоит отметить, что к таким ракетам относятся снаряды с дальностью поражения от 600 км и более. В дальней авиации — от 1000 до 6500 км.

Сообщается, что инженеры смогли добиться уменьшения размеров ракеты за счет "новой конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также применения нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя".

Су-57 — единственный истребитель РФ, который еще не уничтожили Вооруженные Силы Украины. Он просто еще ни разу не заходил в украинское воздушное пространство. Для этого самолета в 2020 году модифицировали ракеты "воздух-воздух" Р-37М, применение которых подтвердили сами россияне.

В свою очередь в Минобороны Великобритании сообщили, что Москва с июня 2022 года использует свои новейшие истребители Су-57 для нанесения ракетных ударов по Украине. С них запускали ракеты класса "воздух-поверхность" или "воздух-воздух" большой дальности.

Позже пикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что Россия не применяла свои разрекламированные самолеты Су-57 и Су-75 в воздушном пространстве Украины.

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