В России заявили о тайной встрече по устранению Зеленского

Служба внешней разведки РФ заявила, что якобы на одном из курортов в Альпах прошла тайная встреча с представителями Украины, Соединенных Штатов и Великобритании. По данным российской разведки, темой обсуждения стала попытка заменить президента Украины Владимира Зеленского. На эти заявления отреагировал украинский военный Кирилл Сазонов указавший, что это полный бред от РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

СВР РФ распространила новую пропаганду о тайных переговорах в Альпах, где якобы присутствовал бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне украинский посол в Великобритании Валерий Залужный, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава ГУР Кирилл Буданов.

"Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов "взяли под козырек"", — говорится в заявлении наполненой российской пропаганды.

Россияне утверждают, что Ермак якобы сыграл ключевую роль в падении рейтинга Зеленского, ведь по данным СВР РФ убедил его поддержать скандальный законопроект о НАБУ и САП, чем разрушил репутацию. Кроме того, якобы после замены Зеленского Ермак и Буданов сохранят свои должности, но будут учитывать интересы Запада при назначении новых кадровых решений.

На эту информацию отреагировал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, объяснивший абсурдность информации от российской разведки.

"Это феерический бред от российской разведки. Они продолжают делать вбросы, даже не думая о реальной жизни. Незаметная встреча, ага. В Альпах. Председатель ОП, руководитель ГУР и посол Украины в Великобритании... и никто ничего не заметил. Кроме россиян, конечно", — отреагировал Сазонов на российскую пропаганду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как в Кремле цинично отреагировали на удар по колонии в Запорожье.

Также "Комментарии" писали, что на Западе призвали Зеленского уйти в отставку ради Украины.