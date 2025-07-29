logo

BTC/USD

117467

ETH/USD

3765.1

USD/UAH

41.79

EUR/UAH

48.22

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России заявили о тайной встрече по устранению Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

В России заявили о тайной встрече по устранению Зеленского

Россия распространяет фейки о якобы попытках Запада осуществить отставку Зеленского.

29 июля 2025, 17:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Служба внешней разведки РФ заявила, что якобы на одном из курортов в Альпах прошла тайная встреча с представителями Украины, Соединенных Штатов и Великобритании. По данным российской разведки, темой обсуждения стала попытка заменить президента Украины Владимира Зеленского. На эти заявления отреагировал украинский военный Кирилл Сазонов указавший, что это полный бред от РФ.

В России заявили о тайной встрече по устранению Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

СВР РФ распространила новую пропаганду о тайных переговорах в Альпах, где якобы присутствовал бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне украинский посол в Великобритании Валерий Залужный, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава ГУР Кирилл Буданов.

"Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов "взяли под козырек"", — говорится в заявлении наполненой российской пропаганды.

Россияне утверждают, что Ермак якобы сыграл ключевую роль в падении рейтинга Зеленского, ведь по данным СВР РФ убедил его поддержать скандальный законопроект о НАБУ и САП, чем разрушил репутацию. Кроме того, якобы после замены Зеленского Ермак и Буданов сохранят свои должности, но будут учитывать интересы Запада при назначении новых кадровых решений.

На эту информацию отреагировал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, объяснивший абсурдность информации от российской разведки.

"Это феерический бред от российской разведки. Они продолжают делать вбросы, даже не думая о реальной жизни. Незаметная встреча, ага. В Альпах. Председатель ОП, руководитель ГУР и посол Украины в Великобритании... и никто ничего не заметил. Кроме россиян, конечно", — отреагировал Сазонов на российскую пропаганду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как в Кремле цинично отреагировали на удар по колонии в Запорожье.

Также "Комментарии" писали, что на Западе призвали Зеленского уйти в отставку ради Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости