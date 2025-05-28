В России заявили об "атаке дронами" на Путина: что известно

Российские СМИ распространили информацию о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы оказался под атакой украинских беспилотников во время поездки в Курскую область. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (ЦСКИБ) опроверг эти сообщения.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В эфире российского государственного телеканала "Россия" командир дивизии ПВО Юрий Дашкин заявил, что во время посещения Курской области вертолет Путина оказался под атакой дронов ВСУ. В ЦСКИБ назвали эти сообщения ложью.

"На самом деле: путин посетил курскую область 20 мая – это была его первая поездка в регион после того, как мо рф отчитался о полном освобождении территории от ВСУ. При этом о прорыве путина через рой дронов на вертолете сообщают впервые", — сообщает ЦСКИБ.

Центр стратегических коммуникаций отмечает, что подконтрольные Кремлю СМИ указывали на исключительное передвижение российского диктатора на автомобиле в Курщину. Это подтверждают видеоматериалы, транслируемые по российским телеканалам.

Кроме того, местные курские СМИ, Telegram-каналы и российское министерство обороны не сообщали об украинской атаке дронов, которая отвечала бы словам командира дивизии ПВО Юрия Дашкина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о факторе, которого боится Путин. По мнению британского полковника, это сможет заставить главу Кремля пойти на мирные переговоры по завершению войны.

Также "Комментарии" писали о попытке главы МИД Сергея Лаврова объяснить критику президента США Дональда Трампа в сторону российского диктатора Владимира Путина.



