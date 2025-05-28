logo

BTC/USD

108805.40

ETH/USD

2629.83

LTC/USD

95.36

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

47.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России заявили об "атаке дронами" на Путина: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В России заявили об "атаке дронами" на Путина: что известно

В ЦСКИБ опровергли сообщения об атаке дронов на Путина в Курской области.

сегодня, 09:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российские СМИ распространили информацию о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы оказался под атакой украинских беспилотников во время поездки в Курскую область. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (ЦСКИБ) опроверг эти сообщения.

В России заявили об "атаке дронами" на Путина: что известно

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В эфире российского государственного телеканала "Россия" командир дивизии ПВО Юрий Дашкин заявил, что во время посещения Курской области вертолет Путина оказался под атакой дронов ВСУ. В ЦСКИБ назвали эти сообщения ложью.

"На самом деле: путин посетил курскую область 20 мая – это была его первая поездка в регион после того, как мо рф отчитался о полном освобождении территории от ВСУ. При этом о прорыве путина через рой дронов на вертолете сообщают впервые", — сообщает ЦСКИБ.

Центр стратегических коммуникаций отмечает, что подконтрольные Кремлю СМИ указывали на исключительное передвижение российского диктатора на автомобиле в Курщину. Это подтверждают видеоматериалы, транслируемые по российским телеканалам.

Кроме того, местные курские СМИ, Telegram-каналы и российское министерство обороны не сообщали об украинской атаке дронов, которая отвечала бы словам командира дивизии ПВО Юрия Дашкина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о факторе, которого боится Путин. По мнению британского полковника, это сможет заставить главу Кремля пойти на мирные переговоры по завершению войны.

Также "Комментарии" писали о попытке главы МИД Сергея Лаврова объяснить критику президента США Дональда Трампа в сторону российского диктатора Владимира Путина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/p/1CfUNJvXuG/
Теги:

Новости

Все новости