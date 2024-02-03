В России заявили об очередной атаке дронов: крупнейший НПЗ оказался под ударом

В стране-агрессоре этой ночью снова заявили об атаке беспилотников, зафиксированных в Белгородской и Волгоградской областях. В последней, в частности, в результате происшествия произошел сильный пожар на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и российские пропагандистские СМИ.

Пожар на НПЗ в России. Фото: из открытых источников

Информация о мощном пожаре подтверждают представители экстренных служб и Министерства чрезвычайных ситуаций. Она произошла в результате падения дрона на территорию НПЗ в Красноармейском районе Волгограда. Там произошел взрыв.

Отмечается, что огонь распространился на 300 квадратных метров и сейчас на месте работают соответствующие службы, огонь пытаются потушить.

Как сообщили российские ТГ-каналы, загорелся НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

В МЧС Волгоградской области позже заявили, что "в оперативную дежурную ЦУКС поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе г. Волгограда".

"По прибытию первых пожарно-спасательных расчетов установлено, что происходит горение розлива нефтепродукта на площади 300 кв. м. На месте работают пожарно-спасательные расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается", — идет речь в заявлении российского ведомства.

Также о налете беспилотника сообщил губернатор Белгородской области. По словам чиновника, системами противовоздушной обороны якобы был ликвидирован дрон самолетного типа. Это произошло в Новооскольском городском округе.

Гладков утверждает, что "пострадавших нет".

"В результате падения обломков в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, иссечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль КАМАЗ. Подоходный обход территории будет продлен в светлое время суток", — говорится в сообщении чиновника.

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