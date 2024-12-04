В России заявили об украинском следе в Сирии

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о якобы причастности Украины к возобновлению активных военных действий в Сирии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Представитель МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила на брифинге перед журналистами и прокомментировала ситуацию в Сирии. Представитель МИД РФ заявила, что Россия осуждает возобновление боев в Сирии, а также повторила кремлевские нарративы об "украинском следе".

"Обращаем внимание, что среди боевиков-иностранцев, в том числе выходцев из постсоветского пространства, явно не обошлось без так называемого украинского следа", — заявила Захарова.

Сирия уже более десяти лет охвачена разрушительной гражданской войной. Конфликт начался как мирные протесты, но быстро перерос в вооруженное противостояние между правительством Башара Асада, поддерживаемым Россией и Ираном, и различными оппозиционными силами, часть из них поддерживает Турция и США.

27 ноября в Сирии началось активное наступление объединенных сил сирийской вооруженной оппозиции, а также террористических группировок. 29 ноября повстанцы вошли в Алеппо – второй по величине город в Сирии. Им удалось взять под свой контроль всю провинцию Идлиб и расширить контроль в направлении города Хамы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, может ли обострение в Сирии повлиять на войну России против Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что Мария Захарова возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского. Представитель МИД РФ пригрозила, что Европе будет "очень больно" после таких шагов.