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В России заявляют, что якобы "договорилась" с США о срыве спецоперации ВСУ

В Украине этот разговор между министрами обороны США и РФ уже подтвердили

сегодня, 20:50
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Лиля Воробьева

Россия продолжает распространять слухи о якобы существовании тайных каналов переговоров с США. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в результате состоявшегося этим летом разговора между министрами обороны двух стран удалось избежать нового витка эскалации.

В России заявляют, что якобы "договорилась" с США о срыве спецоперации ВСУ

Сергей Рябков (фото из открытых источников)

По словам Рябкова, в ходе разговора между главами оборонных ведомств США и России обсуждались жалобы Кремля по подготовке Украиной спецопераций. После этого, согласно информации западных СМИ, глава Пентагона Ллойд Остин оказывал давление на Украину, чтобы она отказалась от проведения мероприятий на территории России.

Рябков, комментируя итоги беседы Белоусова и Остина, сказал РИА Новости, что "сигнал до главы Пентагона пришел". Он также намекнул, что сигнал дошел до Киева.

"Могу сказать, что, по некоторым признакам, сигнал, направленный с российской стороны, до Вашингтона дошел. Мы избежали нового эскалационного витка", — отметил Рябков.

Кроме того, чиновник снова начал спекулировать на теме возможного применения Россией ядерного оружия, продолжая нагнетать напряженность в международных отношениях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин придумал новый план, как остановить помощь Запада для Украины. Российский диктатор Владимир Путин планировал передать ракеты и другое вооружение йеменским хуситам для дестабилизации ситуации в регионе и давления на Запад. Таким образом Россия планировала усилить свое военное партнерство с Ираном.

Институт изучения войны (ISW) проанализировал планы России передать вооружение повстанцам-хуситам. Аналитики указывают, что таким образом Кремль планировал использовать иранские прокси для опосредованного противостояния Запада.

 



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Источник: http://ria.ru/
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