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В России заявляют о небывалых достижениях: россиянам обещают "свет в конце тоннеля"

Какую картинку рисует российская пропаганда на фоне ухудшения ситуации в РФ

сегодня, 15:30
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Кречмаровская Наталия

Благодаря достижениям медицины и науки в России произойдут существенные изменения. Российские пропагандисты распространяют заявления главы российского офиса ВОЗ о том, что в ближайшем будущем россияне будут жить до 100 лет.

В России заявляют о небывалых достижениях: россиянам обещают "свет в конце тоннеля"

Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации уточнили, что схожие тезисы российские пропагандисты начали распространять на фоне рекордного с 2000-х годов падения ожидаемой продолжительности жизни.

"Огромные потери армии РФ в Украине заставили Кремль засекретить данные по смертности россиян за 2024 год. В то же время в РФ усугубляются экономические проблемы, ощущается нехватка лекарств, и все сильнее общая тенденция романтизировать традиционный нетехнологичный, но “духовный” уклад жизни. Параллельно растут ограничения на получение высшего образования и свободное передвижение", – объяснили ситуацию в России аналитики Центра противодействия дезинформации. 

Отмечается, что российская пропаганда в сложных условиях пытается создать хоть какую-то иллюзию света в конце тоннеля. Именно этим становятся "прогнозы о высокотехнологичной России будущего".

Между тем, как сообщают в Центре противодействия дезинформации, в реальности власти Путина уничтожают россиян в захватнической войне и тянут в отсталое прошлое.

Напомним, Кремль вовлекает в войну против Украины все больше граждан РФ. Очередное решение Госдумы, как писал портал "Комментарии", легализует роль русской церкви в войне.

В Центре противодействия дезинформации пояснили, что депутаты российской Госдумы планируют предоставить статус ветерана священнослужителям РПЦ, находящимся в зоне боевых действий не менее четырех месяцев. Российские медиа, как отметили в ЦПД, пишут, что эти изменения в законодательство поддержали и Минобороны РФ, и патриарх РПЦ Кирилл.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/13808
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