Предстоящий визит главы Китая Си Цзиньпина на парад 9 мая в Россию является важным событием в контексте происходящих в мире изменений, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, пишет прокремлевское издание РИА Новости.

Парад ко Дню Победы в Москве. 2024 год

Во вторник российский диктатор Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И сообщил, что ждет Си Цзиньпина в Россию по случаю празднования 9 мая. Ван И посещает Российскую Федерацию с официальным визитом с понедельника по среду по приглашению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Израиль никогда не откажется от празднования 9 мая, страна будет представлена ​​на параде Победы в Москве. Об этом заявил в интервью о кремлевском агентстве ТАСС исполняющий обязанности посла Израиля в Москве Александр Бен Цви.

Дипломату задали вопрос о том, всегда ли в Израиле будут праздновать День Победы.

"Да. Надо не забывать, что 9 Мая — это официальная дата в Израиле. Мы — одно из немногих государств, кроме стран СНГ, где 9 мая — это День Победы. Единственная страна, которая не входит в СНГ, где проводится парад ветеранов, это Израиль. И где проходит "Бессмертный полк".

"Насколько я знаю, посол Израиля [Симона Гальперин] будет полностью участвовать", — добавил Бен Цви, говоря о планах израильской стороны присутствовать на параде Победы в Москве.

И.о. посла отметил, что в Израиле "живет много ветеранов войны", где они также "выходят на парад". "Памятники воинам и героям стоят в Нетания, в Иерусалиме. Мы очень хорошо об этом помним", — заверил он.