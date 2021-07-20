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В России женщина отрезала приемной дочери пальцы через игру со спичками

Женщина из Бурятии не на шутку разозлилась на приемных детей

сегодня, 16:54
Автор:

Лиля Воробьева

В Бурятии мать отрезала своей 8-летней дочери фалангу пальца за то, что девочка устроила пожар в доме. Об этом сообщает "Подъем".

В России женщина отрезала приемной дочери пальцы через игру со спичками

Мать порезала ребенка кухонным ножом (фото из открытых источников)

Стало известно, что правду о своей травме девочка рассказала своей соседке, которая находилась с ней в одной больничной палате. Ее приемные родители заверили врачей, что дочь, якобы, порезала себя сама, играя на улице.

Маленькая девочка призналась своей новой подруге из больницы, что приемная мама ранила ее кухонным ножом за то, что она играла со спичками. А по дороге в больницу женщина, вероятно испугалась ответственности и запретила своей 8-летней дочери рассказывать, как она вроде "порезалась".

Известно, что в настоящее время девочку уже прооперировали. Медики сообщили, что при осмотре ребенка нашли другие синяки.

В полиции уже открыли против горе-матери уголовное дело. Следователи уточнили, что женщина на самом деле не отрезала пальцы, а порезала фалангу третьего пальца.

Стало известно, что в семье, где случилась беда, есть 5 детей. Двум из них уже исполнилось 18 лет. А трое младших — приемные, это они, вроде, играли со спичками и устроили поджог.

Местные СМИ уже выяснили, что семья никогда не находилась под контролем социальных служб, но соседи жаловались на них.

Местные власти в регионе уже поручили провести внеплановую проверку этой семьи и других, где есть приемные дети. Отца и мать могут лишить родительских прав.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в России в результате пожара погибли пятеро детей. В российском городе Починок, что в Смоленской области, произошел пожар в частном доме, который унес  жизни пятерых детей.


 


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Источник: https://t.me/pdmnews/41301
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