В России жестко набросились на Гросси: его высказывания назвали возмутительными

В МИД РФ набросились с обвинениями на главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси из-за того, что он высказался по поводу возможной заморозки войны в Украине. В частности, в российском ведомстве заявили, что он якобы не имел права поднимать эту тему, поскольку она не входит в его компетенцию.

Рафаэль Гросси

Помимо этого, в МИД РФ заявили о "неприемлемых высказываниях" Гросси по поводу сроков пребывания представителей Секретариата агентства на Запорожской АЭС в интервью немецкому информационному агентству "Дойче Прессе-Агентур".

"В частности, он пустился в рассуждения о том, что упомянутые представители будут находиться на этой станции вплоть до якобы возможного замораживания конфликта. Совершенно необъяснимо, на каком основании руководство МАГАТЭ берется судить о перспективах пресловутой "заморозки", что явно выходит за рамки его полномочий", — заявили в МИД РФ.

Также там заявили, что Гросси должен "корректно излагать ситуацию, не допускать искажения правовых основ пребывания экспертов Секретариата МАГАТЭ на ЗАЭС, а также не будет выходить за рамки своей компетенции".

В министерстве иностранных дел страны-агрессора также отметили, что специалисты МАГАТЭ находятся на ЗАЭС строго до тех пор, пока Россия считает их пребывание там оправданным.

"Напоминаем, что эксперты секретариата находятся на ЗАЭС по просьбе самого гендиректора исключительно с согласия правительства Российской Федерации и строго до тех пор, пока наша страна считает их пребывание там оправданным", — указали в российском дипведомстве.

Также в МИД РФ назвали возмутительным то, что в подаче гендиректора секретариат по своему усмотрению определяет порядок и условия пребывания своих экспертов на ЗАЭС.

Напомним, ранее МАГАТЭ выставило требования по Запорожской АЭС.



