В России жестко набросились на Гросси: его высказывания назвали возмутительными

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Ткачик Олеся
В МИД РФ набросились с обвинениями на главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси из-за того, что он высказался по поводу возможной заморозки войны в Украине. В частности, в российском ведомстве заявили, что он якобы не имел права поднимать эту тему, поскольку она не входит в его компетенцию.
Рафаэль Гросси
Помимо этого, в МИД РФ заявили о "неприемлемых высказываниях" Гросси по поводу сроков пребывания представителей Секретариата агентства на Запорожской АЭС в интервью немецкому информационному агентству "Дойче Прессе-Агентур".
Также там заявили, что Гросси должен "корректно излагать ситуацию, не допускать искажения правовых основ пребывания экспертов Секретариата МАГАТЭ на ЗАЭС, а также не будет выходить за рамки своей компетенции".
В министерстве иностранных дел страны-агрессора также отметили, что специалисты МАГАТЭ находятся на ЗАЭС строго до тех пор, пока Россия считает их пребывание там оправданным.
Также в МИД РФ назвали возмутительным то, что в подаче гендиректора секретариат по своему усмотрению определяет порядок и условия пребывания своих экспертов на ЗАЭС.
Напомним, ранее МАГАТЭ выставило требования по Запорожской АЭС.
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