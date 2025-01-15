В российские Думе сделали безумное объяснение о ракетном ударе по Украине

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Лиля Воробьева
Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов в традиционном и безумном стиле Кремля объяснил ракетные удары по газораспределительной системе Украины 15 января. Его циничное заявление цитируют российские паблики.
Андрей Картаполов (фото из открытых источников)
По его словам, во всем якобы виноваты американцы, а не ракеты РФ, атаковавшие Украину.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ признались, какие ракеты не удалось сбить во время атаки РФ или обороны Украины 15 января отбили массированную ракетную атаку российских войск. базирование. Сбито 30 ракет и 47 беспилотников, еще 27 БПЛА локационно потеряно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В ночь на 15 января 2025 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар. Кроме ракет, использовались также ударные БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.
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