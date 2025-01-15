Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов в традиционном и безумном стиле Кремля объяснил ракетные удары по газораспределительной системе Украины 15 января. Его циничное заявление цитируют российские паблики.

Андрей Картаполов (фото из открытых источников)

По его словам, во всем якобы виноваты американцы, а не ракеты РФ, атаковавшие Украину.

"Американцы устраняют конкурентов. Устраняют конкурентов нагло, цинично, и Сергей Лавров об этом говорил. При их прямом попустительстве, а возможно, и при содействии были взорваны нитки Северного потока и была атака на распределяющую станцию Турецкого потока, о многом свидетельствующая. Поэтому не стоит удивляться тому, что газотранспортная система Украины – это первичный объект для поражения. это важный объект энергетической системы, но и потому, что там хранится украденный в России газ, который они накапливали, а с 1 января отказались пропускать дальше тем, кому он был назначен. Поэтому воришки не должны наживаться на нашем имуществе и не будут. , – заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ признались, какие ракеты не удалось сбить во время атаки РФ или обороны Украины 15 января отбили массированную ракетную атаку российских войск. базирование. Сбито 30 ракет и 47 беспилотников, еще 27 БПЛА локационно потеряно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 15 января 2025 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар. Кроме ракет, использовались также ударные БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.

