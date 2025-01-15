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В российские Думе сделали безумное объяснение о ракетном ударе по Украине

Андрей Картаполов обвинил во всем американцев и принялся цитировать Лаврова

сегодня, 20:45
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Лиля Воробьева

Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов в традиционном и безумном стиле Кремля объяснил ракетные удары по газораспределительной системе Украины 15 января. Его циничное заявление цитируют российские паблики.

В российские Думе сделали безумное объяснение о ракетном ударе по Украине

Андрей Картаполов (фото из открытых источников)

По его словам, во всем якобы виноваты американцы, а не ракеты РФ, атаковавшие Украину.

"Американцы устраняют конкурентов. Устраняют конкурентов нагло, цинично, и Сергей Лавров об этом говорил. При их прямом попустительстве, а возможно, и при содействии были взорваны нитки Северного потока и была атака на распределяющую станцию Турецкого потока, о многом свидетельствующая. Поэтому не стоит удивляться тому, что газотранспортная система Украины – это первичный объект для поражения. это важный объект энергетической системы, но и потому, что там хранится украденный в России газ, который они накапливали, а с 1 января отказались пропускать дальше тем, кому он был назначен. Поэтому воришки не должны наживаться на нашем имуществе и не будут. , – заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ признались, какие ракеты не удалось сбить во время атаки РФ или обороны Украины 15 января отбили массированную ракетную атаку российских войск. базирование. Сбито 30 ракет и 47 беспилотников, еще 27 БПЛА локационно потеряно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 15 января 2025 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар. Кроме ракет, использовались также ударные БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.


 



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